em regras, os mais fortes prevalecerão e os mais fracos serão excluídos". Sassoli falava sobre as ameaças à união e coesão dentro do espaço europeu no dia em que se concretizou definitivamente o Brexit . Durante a noite desta quinta-feira, os presidentes do Parlamento Europeu, David Sassoli, do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estiveram reunidos para refletir sobre os desafios futuros que a União Europeia enfrenta.

O presidente do Parlamento Europeu , David Sassoli, afirmou esta sexta-feira, num evento realizado em Bruxelas que "s"Pensem nisto: porque é que todos nos querem dividir? Porque, quando há regras comuns, vivemos melhor e defendemos os que são mais fracos. Onde não há regras, só prevalecem os mais fortes", afirmou o presidente do Parlamento Europeu em declarações aos jornalistas em Bruxelas."Talvez aqueles que nos querem dividir tenham medo de um mundo com regras. Neste momento, acredito que a importância da União Europeia ( UE ) reside na resposta que podemos dar a esta pergunta. Não apenas para nós, mas para um mundo global que tem de viver de acordo com regras. Sem regras, os mais fortes prevalecerão e os mais fracos serão excluídos. E a UE não quer isso", reforçou.[Veja abaixo a declaração de David Sassoli, em italiano]Num artigo de opinião assinado pelos três presidentes das instituições europeias, estes afirmam que pretendem continuar a manter uma relação amistosa com os britânicos, mesmo depois do divórcio e que estes próximos dias serão de reflexão sobre o futuro da União Europeia."Vamos continuar a pensar nas pessoas do Reino Unido, na sua criatividade, ingenuidade, cultura e tradições que foram uma parte vital da nossa história", escreveram os três.