O Partido Brexit (

) é o vencedor claro das eleições europeias no Reino Unido, ao eleger 28 dos 73 eurodeputados britânicos, em grande parte à custa do partido Conservador, indicam os resultados anunciados.





O líder trabalhista, Jeremy Corbyn, admitiu já que estas eleições funcionaram como uma espécie de referendo ao 'Brexit' e que o assunto terá de ser decidido pelas pessoas, seja através de eleições legislativas ou de um "voto público".



O partido, cuja única proposta é concretizar a saída do país da União Europeia ( UE ) mesmo sem acordo, recolheu 31,6% dos votos, de acordo com os resultados até agora divulgados, que excluem a Escócia e a Irlanda do Norte.

O Trabalhista ficou em terceiro lugar nas eleições europeias. À sua frente ficaram o Partido Brexit de Nigel Farage e os Liberais Democratas. O Labour conseguiu apenas 14,6% dos votos nacionais.Depois dos resultados, o líder trabalhista afirmou: "Com os Conservadores a desintegrarem-se e a mostrarem ser incapazes de governar, o parlamento está num impasse e esta matéria vai ter de voltar a ser discutida pelo povo, quer seja através de eleições gerais ou num voto público, um referendo. Nos próximos dias o partido vai discutir e refletir nestes resultados que dividem os dois lados do Brexit".As eleições para o Parlamento Europeu deram uma vitória folgada ao partido pró-Brexit de Farage, mas no final, os partidos que são contra o Brexit tiveram uma vitória mais expressiva do que o conjunto dos partidos que são a favor da cisão com a União Europeia.Até ao momento, os trabalhistas tinham sempre defendido a hipótese de um segundo referendo apenas na eventualidade de não haver eleições gerais. Mas este domingo o discurso extremou-se, com os membros do partido a pedirem que Corbyn procure ativamente um segundo referendo.