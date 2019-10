Se o documento não passar, o Brexit pode ter de ser adiado pela terceira vez, depois de ter sido atrasado de 29 de março para 12 de abril e, em seguida, 31 de outubro.



Boris Johnson defende união do país



Boris Johnson tomou a palavra depois do speaker John Bercow ter feito o já habitual pedido de "Ordeeeeer!". O primeiro-ministro do Reino Unido disse aos deputados presentes que o acordo que leva à Câmara dos Comuns vai permitir "sarar as feridas" na política britânica e voltar a unir um país dividido.



Johnson lembra que o Reino Unido sempre teve um pé fora da UE, já que nunca aderiu à moeda única nem defendeu a evolução da união política europeia para uma união federal. Assegura ainda que os laços de "amizade e cooperação" com a UE se manterão, mas o Reino Unido vai "retomar o controlo", nomeadamente das suas fronteiras.



Jeremy Corbyn diz que novo acordo é pior que o anterior



O líder da oposição defende que o acordo de Johnson é "ainda pior" do que o de Theresa May, que a Câmara dos Comuns rejeitou três vezes. "Votar a favor deste acordo é votar a favor da eliminação de postos de trabalho", diz o chefe do Partido Trabalhista.



Já Kenneth Clarke, o mais antigo dos conservadores na Câmara dos Comuns, disse que os uatro primeiros-ministros de cujos Executivos fez parte eram a favor da pertença do Reino Unido à UE. E que ele próprio, Clarke, é federalista, respondendo contra aquilo que havia dito Johnson no discurso inicial.

Clarke, que foi ministro da Saúde, das Finanças e da Justiça nesses governos, é um dos 21 deputados que Johnson expulsou da bancada em setembro, por terem ajudado a aprovar a lei que impede a saída sem acordo e obriga Johnson a pedir adiamento do Brexit se o acordo não for aprovado hoje.