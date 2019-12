um "velho amante" que foi rejeitado. "Conheço-te agora. E amo-te. Por quem tu és e por aquilo que me deste. Sou como um velho amante. Conheço as tuas forças e fraquezas. Sei que podes ser generoso mas também avarento. Sei que acreditas que és único e diferente. E é claro que o és de várias formas, mas talvez menos do que pensas", escreveu Timmersman no texto "My love letter to Britain: family ties can never really be severed" ("A minha carta de amor à Grã-Bretanha: os laços familiares nunca podem ser cortados").

O primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, escreveu uma "carta de amor" aos britânicos onde admite que o Reino Unido será sempre bem recebido se alguma vez quiser voltar à União Europeia. Nessa missiva publicada no jornal britânico The Guardian , Timmermans admite que aquele país foi "desnecessariamente prejudicado" pelo Brexit e que se adivinham tempos complicados.Na carta onde lembra de como era uma criança quando o Reino Unido aderiu à União Europeia e de como, enquanto crescia, o Reino Unido esteve sempre presente na sua vida. "Eu estudei numa das vossas escolas", relembra o atual vice-presidente da Comissão Europeia, dizendo que a saída do país da UE a 31 de janeiro de 2020 fá-lo sentir-se comoO antigo ministro dos Negócios Estrangeiros holandês lembra que desde sempre os ingleses se referiram à Europa como "o continente" e que isso os ajudava a criar uma distância que considerava necessária, mas que isso impediu aquele país de perceber que todos precisam de algum espaço. "As nossas diferenças são uma fonte de admiração, surpresa, desconforto, mal-entendidos, escárnio, caricatura e, sim, amor", assegura."Estavas dividido sobre isso, como sempre estiveste dividido quanto à União Europeia (UE). Gostaria que tivesses continuado assim – serviu-te bem e manteve-nos a todos em melhor forma", escreve ainda o vice-presidente da Comissão Europeia, afirmando que "de modo algum" era necessário o referendo levado a cabo pelo então primeiro-ministro britânico David Cameron, em 2016."Nesse processo, muitos danos desnecessários foram causados, a ti e a todos nós. E temo que mais virão", acredita ainda Timmersman que descreve ter ficado "bastante magoado" quando soube da decisão de os britânicos abandonarem a UE. "Três anos depois estou apenas triste que um membro da nossa família queira cortar os laços que nos unem. Mas ao mesmo tempo encontro conforto na ideia de que os laços familiares nunca podem ser realmente quebrados. Nós nunca vamos sair daqui e tu vais sempre ser bem-vinda", assegura em jeito de conclusão.