Segundo a Sea Watch, a embarcação de borracha foi avistada na quarta-feira pelo avião Moonbird pilotado por voluntários que apoiam a organização não-governamental sendo que mantém o contacto telefónico com alguns dos passageiros.



Na altura, o bote encontrava-se em águas internacionais ao largo da Líbia.



"O barco foi acompanhado durante o dia (quarta-feira) mas ninguém interveio" acrescentou a ONG que assinala que não muito longe navegavam vários navios, entre os quais o navio patrulha italiano "P490 Cigala Fulgosi" que não tomou nenhuma iniciativa.



Hoje de manhã a Sea Watch difundiu uma mensagem indicando que um helicóptero avistou o bote, assim como uma embarcação militar.

A organização Alarm Phone está também a pedir ajuda desde manhã cedo depois de ter sido contactada pelos ocupantes do bote de borracha.



"As 90 pessoas que estão a bordo viram vários aviões e um helicóptero militar. As autoridades estão informadas e um navio da Marinha (Itália) verificou a situação de perto, mas não ofereceu assistência", denuncia a Alarm Phone.



Segundo a Sea Watch "as pessoas a bordo estão em pânico" e o grupo Mediterranea Saving Humans avisou "que é urgente uma intervenção" até porque a situação está a piorar com a falta de combustível.



De acordo com as informações das organizações não-governamentais encontram-se no interior do bote de borracha, pelo menos 15 menores, incluindo um bebé de nove meses, além de 20 mulheres, uma das quais grávida.

