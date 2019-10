"A forma de conseguir o Brexit é ser razoável com o Parlamento e dizer-lhes: se querem mesmo mais tempo para estudar este excelente acordo, podem tê-lo. Mas têm de aceitar uma eleição a 12 de dezembro", disse o primeiro-ministro à BBC.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai tentar convencer o Parlamento britânico a aprovar a realização de eleições gerais ainda antes do Natal.Johnson quer eleições a 12 de dezembro e disse que queria "ser razoável com o parlamento" e oferecer aos deputados mais tempos para poder escrutinar a legislação subjacente ao acordo mas apenas se se comprometerem com a realização de eleições gerais naquela data.Em atualização