Depois do referendo de 2016 que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia, Londres ativou o artigo 50.º do Tratado da União Europeia a 27 de março de 2017, pelo que a retirada do bloco europeu deveria ter acontecido até 29 de março de 2019.

O governo britânico quer fazer aprovar uma cláusula que impeça qualquer tipo de extensão do período de transição após a saída do Reino Unido da União Europeia . Quer isto dizer que, caso a cláusula seja aprovada, a saída total do Reino Unido deve estar consumada até 31 de dezembro de 2020.De acordo com o porta-voz do primeiro-ministro britânico, o Governo pretende que as negociações sobre a relação entre Reino Unido e UE no pós- Brexit estejam finalizadas, no máximo, até 31 de dezembro de 2020 e que entrem em vigor logo a 1 de janeiro de 2021. O Governo diz até que Johnson já falou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, dando-lhe conta desta intenção. Ambos terão concordado em trabalhar com "grande energia" para conseguir um acordo até ao final do próximo ano, referiu a porta-voz.No programa eleitoral do Partido Conservador, que ganhou as eleições da passada quinta-feira com uma maioria absoluta de 365 deputados, está escrito que o processo de aprovação da legislação começaria antes do Natal para garantir a saída a 31 de janeiro. O programa refere também que o Reino Unido não iria estender o período de implementação, também conhecido por período de transição, em que o Reino Unido continua a aplicar as regras europeias, incluindo a liberdade de circulação, a ter acesso ao mercado único.Durante esses onze meses, Londres e Bruxelas vão negociar um novo acordo de comércio livre e cooperação entre as duas partes, mas vários analistas e até o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, admitiram ser "pouco realista" concluir tudo naquele prazo.O período de transição pode ser prorrogado por até dois anos, a fim de evitar uma rutura drástica e caótica das relações económicas se as duas partes não concluírem as negociações. O pedido tem de ser apresentado por Londres até 01 de julho de 2020.