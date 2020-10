Boris Johnson anuncia início da preparação de não acordo com a UE

O primeiro-ministro considera ter ficado claro na cimeira europeia que ainda decorre em Bruxelas que a UE não está disponível para um acordo de comércio livre com o Reino Unido similar ao estabelecido com o Canadá. Boris Johnson diz que alternativa é um acordo do género UE-Austrália, o que é uma espécie de eufemismo para não acordo.(notícia em atualização)