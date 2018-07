Bispo diz que incêndios foram causados por ateísmo de Tsipras

O bispo Amvrosios disse ainda que o ateísmo do Syriza "invoca a ira de Deus".

Um bispo grego afirmou que a devastação causada pelos incêndios na Grécia foi causada pelo "ateísmo do primeiro-ministro grego", Alexis Tsipras. Os incêndios causaram a morte de pelo menos 80 pessoas e casaram mais de 175 feridos e possivelmente alguns desaparecidos.



"O primeiro-ministro ateu Alexis Tsipras atrai a raiva de Deus", afirmou o bispo Amvrosios, de Kalavryta, na região do Peloponeso, no seu blog pessoal.



O clérigo não se ficou por estas afirmações, alargando o seu espectro e dizendo: "Os ateus do Syriza são a causa deste desastre geral! O seu ateísmo invoca a ira de Deus", acrescentou o homem.



Vários membros da igreja ortodoxa grega criticaram as declarações do bispo, bem como outros cidadãos que não pertencem ao clero.



Já o arcebispo de Atenas disse que Amvrosios estava "apenas a expressar a sua opinião pessoal".