Bill esqueceu-se que tinha casado com Anne. Então casaram-se de novo

Um casal da Escócia, Reino Unido, voltou a casar porque Bil Duncan, de 71 anos - que sofre de demência - esqueceu-se do primeiro casamento e pensava que a esposa Anne, de 69 anos, era a sua "nova namorada". Vivem juntos há 18 anos e Anne cuida de Bill a tempo inteiro.

Devido à doença, Bill tem dificuldades em falar e já não tem muitas memórias da sua vida de casado. De acordo com o jornal inglês Metro, Anne ficou chocada com o repentino pedido de casamento, e como Bill foi persistente, acabou por concordar. "Ele perguntou-se quando íamos juntos para o altar, e eu pensei que ele simplesmente se tinha esquecido que já me tinha perguntado isso, mas no dia seguinte ele voltou a perguntar", afirmou.

A cerimónia foi realizada na semana passada, no jardim da casa de ambos e na presença de parentes e amigos. Anne relatou: "Os nossos amigos ajudaram-me a decorar o jardim e ofereceram um bolo de casamento, e a minha filha Andrea convenceu-me a comprar um vestido". E acrescenta: "Renovámos os nossos votos com um pequeno grupo de amigos e familiares, e até acrescentámos alguns pedaços para Bill, para que parecesse que realmente se estava a casar."





Anne conheceu o marido em 2001, quando ele era artista e mágico na cidade de Aberdeen, na Escócia. Casaram pela primeira vez em 2007 e tiveram uma filha, Andrea. Três anos depois, Bill começou a esquecer-se das coisas e foi diagnosticado com demência.

Nos últimos nove anos, Bill perdeu a maioria das memórias que partilhou com a mulher. Uma coisa que o par ainda gosta de fazer é dançar; por isso, organizaram um evento mensal chamado Boogie in the Bar, onde as pessoas que sofrem de demência podem desfrutar de uma discoteca. "Sabíamos que isso poderia ajudar outras pessoas em situações semelhantes e dar-lhes uma chance de escapar às suas preocupações, então criámos uma discoteca amigável e tem sido um verdadeiro sucesso", disse Anne.





"Bill tem sido muito afetuoso desde que aceitei casar-me, enchendo-me de beijos e abraços", conta Anne. "Desde o seu diagnóstico, as suas manifestações de afeto tornaram-se escassas, pelo que foi verdadeiramente maravilhoso ter todo este amor", confessa.