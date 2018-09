Berlusconi volta ao futebol e chegou a acordo para comprar Monza

O antigo primeiro-ministro italiano vai regressar ao mundo do futebol, mas pela porta pequena. Depois de ter vendido o AC Milan, Berlusconi chegou agora a acordo para a aquisição do Monza.

Silvio Berlusconi está de volta… ao mundo do futebol. Sem nunca ter saído da política nem dos negócios no sector dos media, "il Cavaliere" parecia ter-se afastado em definitivo do futebol quando decidiu vender, no ano passado, o AC Milan a um grupo chinês numa operação de cerca de 740 milhões de euros. Berlusconi comprou o Milan em 1986 e nos anos 1990 dominou o futebol europeu.

Segundo noticia a Gazzetta dello Sport, Berlusconi vai adquirir o clube Monza (cidade que acolhe o grande prémio de Fórmula 1 em Itália) através da sociedade Fininvest (holding da família Berlusconi).



A Fininvest vai comprar 100% da Sociedade Desportiva de Monza 1912, numa operação que deverá avaliar o clube que actua na Série C (equivalente ao Campeonato de Portugal) entre 2,5 e 3 milhões de euros.



O antigo vice-presidente do Milan, Adriano Galliani (que começou a carreira precisamente no Monza), será administrador delegado do clube e o empresário Nicola Colombo, até detentor de 100% do Monza, permanecerá como presidente do clube, acrescenta aquele desportivo transalpino.



A imprensa italiana avança que o negócio deverá ficar fechado esta semana, provavelmente na sexta-feira.