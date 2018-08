A Bélgica concedeu a eutanásia a duas crianças com nove e 11 anos e a outra com 17, tornando-se o primeiro país do mundo com os casos de morte medicamente assistida mais novos (entre os conhecidos).

Os menores não-identificados receberam a injecção letal entre Janeiro de 2016 e Dezembro de 2017, segundo um relatório divulgado recentemente da CFCEE (Comissão Federal para a Avaliação da Eutanásia, em português), a comissão reguladora da eutanásia do país, e as suas idades foram reveladas por uma fonte da comissão ao The Washington Post. Os menores estavam entre milhares de pessoas que decidiram morrer sob a lei belga.

O relatório revelou também que a criança de 9 anos tinha um tumor cerebral e a de 11 sofria de distrofia muscular, estando em "sofrimento insuportável" – condição necessária para se proceder à eutanásia na Bélgica.

A Bélgica tem das legislações mais permissivas referentes à morte medicamente assistida do mundo e é um dos poucos países a permitir a prática. Desde 2014, os médicos belgas têm a opção da morte medicamente assistida em crianças, independentemente de quão novas são. As condições são, contudo, rigorosas: é necessário que os solicitadores tenham a capacidade mental para fazer a decisão, além de total compreensão da mesma, e autorização parental. Os médicos têm de comprovar que a criança "numa situação médica sem esperança de constante e intolerável sofrimento que não pode ser atenuado e que causará a sua morte num período próximo".

Depois de a criança expressar a sua vontade, psiquiatras infantis devem conduzir avaliações que incluem testes de QI para determinar o nível de discernimento e garantir que não estão a ser influenciadas por uma terceira parte. Porém, os pais podem recusar o pedido da criança.

"Eu vi sofrimento mental e físico tão devastador que pensei que fizemos algo bom", defende Luc Proot, um membro do CFCEE, ao The Telegraph.

Entre 2016 e 2017, 4.337 pessoas optaram pela eutanásia na Bélgica. A maioria sofria de cancro, mas 710 eram idosos com doenças não-terminais, como cegueira, e 77 tinham problemas psiquiátricos considerados insuportáveis. 19 jovens com idades compreendidas entre os 18 e 29 anos também escolheram a morte medicamente assistida. Os casos multiplicaram cerca de cinco vezes em dez anos desde que a lei foi aprovada.

Uma legislação polémica na Bélgica e no mundo

Apesar de ter uma das legislações mais permissivas do mundo sobre a eutanásia, a proclamação e aplicação da lei não foi pacífica na sociedade belga. Sendo o único país do mundo que permite a eutanásia a crianças sem restrições de idade, há muitos que se mostram contra e a favor: apoiantes da lei defendem que as crianças não devem sofrer contra a sua vontade. Por sua vez, críticos do diploma consideram que estas são demasiado novas para tomar uma decisão do género.

Bispos da Bélgica definiram a lei como "um passo demasiado longe" e um grupo de 162 pediatras assinaram uma carta defendendo que conseguem "controlar perfeitamente a dor física, a asfixia ou a ansiedade causadas perto da hora da morte".

A discussão reacendeu no ano passado depois de Ludo Vanopdenbosch, um neurologista belga, ter-se despedido do CFCEE em protesto contra a falha da comissão de julgar o caso de uma paciente com demência que foi eutanasiada por pedido da família e não por expresso desejo da própria. Subsequentemente, 360 profissionais de saúde assinaram um petição a requerer condições mais rigorosas nos casos de morte medicamente assistida a pacientes com problemas psiquiátricos.

Apenas 6 países do mundo permitem a prática da eutanásia: Bélgica, Canadá, Colômbia, Holanda, Índia e Luxemburgo. O primeiro, apesar de ter uma legislação muito abrangente, só permite a eutanásia e não o suicídio assistido. Este, por sua vez, é legal na Alemanha, Coreia do Sul, Japão, Suíça e em alguns estados dos EUA.

No nosso país, a eutanásia foi discutida pela primeira vez no Parlamento Nacional em Maio deste ano, com quatro projectos de lei do PAN, Bloco de Esquerda, Verdes e PS. Chumbou por cinco votos.