Dois ladrões resolveram roubar o carro de Clare O’Neill pouco depois de esta estacionar na entrada da sua garagem, sem se aperceberem que dentro do veículo estava uma bebé. A mãe ainda tentou impedir o roubo, ficando ferida a tentar tirar a criança do carro, mas sem sucesso. Os ladrões fugiram com a bebé de quatro semanas ainda dentro do carro, por volta das 16h em Birmingham, na quinta-feira passada.





This is the first picture of mum Clare O'Neill, who was injured when car thieves stole her Audi with baby Eliza still inside. Can you help us catch the thieves? https://t.co/RVYJYuIc0n pic.twitter.com/Z70ymtpr7W — West Midlands Police (@WMPolice) 20 de julho de 2018





O que poderia ser um caso de sequestro e roubo, ficou-se apenas pelo último: a bebé Eliza foi deixada em segurança no Centro de Saúde de Small Heath 45 minutos depois do crime, bem de saúde, segundo um comunicado divulgado pela Polícia de West Midlands. Eliza foi encontrada por motoristas de uma ambulância do hospital ainda na cadeira de bebé.

Após mãe e bebé terem sido reunidas num hospital onde a primeira estava a tratar das feridas, a prioridade da polícia passa por encontrar o carro furtado. As autoridades pensam que os suspeitos estão a dirigir-se em direcção a Solihull, uma cidade a mais de 10 quilómetros de Birmingham.





A mother and her 4-week-old baby have been re-united after a car-jacking in Acocks Green this afternoon.

We are still determined to trace the grey Audi A3 S Line has the reg no. BJ66 YLV.

Anyone with any info is asked to call us on 101.

Read in full here: https://t.co/behQdPLcdE pic.twitter.com/cAO9NcdPhU — West Midlands Police (@WMPolice) 19 de julho de 2018