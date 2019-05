BBC despede locutor por fazer comparação entre bebé real e macaco

O locutor de rádio Danny Baker foi despedido da rádio pública britânica BBC5 depois de fazer uma piada que foi considerada racista.



Baker fez uma publicação nas redes sociais onde aludia à apresentação do filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O locutor partilhou uma fotografia de um homem e uma mulher e entre eles um chimpanzé num fato que dava a mãe à mulher. "O bebé real sai do hospital", escreveu o homem na legenda.





Publicação feita por Danny Baker Foto: Twitter







Baker, de 61 anos, apagou e pediu desculpa pela publicação, mas não impediu que fosse despedido. Um porta-voz da BBC explicou: "Isto vai contra os valores que a estação quer representar. O Danny é um locutor brilhante, mas não vai continuar a apresentar um programa semanal connosco".A piada caiu particularmente mal ja que Archie é o primeiro membro da família real em que um dos pais tem ascendência africana (Meghan Markle é afro-americana). Houve então quem achasse que com a partilha da imagem, Baker estivesse a fazer um comentário racista em que comparava o bebé com ascendência africana a um símio.