Milhares de pessoas percorrem hoje as ruas de Barcelona em protesto contra a detenção de Carles Puigdemont, na Alemanha. Durante o protesto, viveram-se alguns momentos de tensão entre a polícia e os manifestantes, que pode ver nos vídeos abaixo. O dispositivo policial é composto pelos Mossos d'Esquadra e pela Guarda Urbana de Barcelona.





Tensió entre Mossos i manifestants a Barcelona. Els Mossos han desplegat un cordó per evitar que arribin a Delegació del Govern https://t.co/jSU7JN1mL5 pic.twitter.com/dZLYUhssas

Os protestos foram convocados pelos Comités de Defesa da República e pela Assembleia Nacional da Catalunha. As pessoas protestam junto à delegação da Comissão Europeia em Barcelona, pedindo a libertação de Puigdemont e demais dirigentes independentistas presos, depois de uma ordem do Supremo Tribunal espanhol.



Entre os gritos de ordem, detalha o jornal La Vanguardia, ouve-se "Liberdade aos presos políticos", "Puigdemont é o nosso presidente" e "Esta Europa é uma vergonha". Houve cortes de trânsito da zona das Ramblas, calle Pelai, Gran Vía e Paseo de Gràcia.



Pelas sete da tarde em Barcelona (18 horas em Portugal continental) começou um protesto frente a sedes das delegações do governo espanhol. Junto ao consulado alemão, na torre Mapfre, também haverá um protesto.