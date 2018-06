A Câmara de Barcelona diz-se disponível para receber até 1.800 refugiados.

A câmara de Barcelona, Espanha, anunciou que a capital da região da Catalunha estava disponível para acolher as mais de mil pessoas que se encontram "à deriva" no Mediterrâneo.



Ada Colau, presidente da Câmara da Catalunha, fez uma publicação na rede social Twitter a dizer que a cidade de Barcelona se oferece como um "porto seguro" para os milhares de refugiados que estão à deriva em sete embarcações no Mediterrâneo, depois de Itália se ter recusado a recebê-los. Quim Torra, presidente do governo autónomo da Catalunha, a Generalitat, garantiu que a Catalunha está preparada para receber "pelo menos 1800 refugiados" e que as portas estão abertas "para este drama humanitário".



A organização não-governamental (ONG) Proactive Open Arms informou que as autoridades italianas eram ordens para que as organizações não-governamentais não interviessem no resgate dos migrantes. A Open Arms terá oferecido ajuda a Itália para as operações de salvamento, ajuda que terá sido prontamente negada.



Entre os navios que transportam migrantes está um da Mission Lifeline que resgatou mais de 200 pessoas e que de momento está em mar, perto de Malta, à espera que algum país da União Europeia ceda a autorização para o desembarque.



Colau terá então pedido ao presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, e à vice-presidente do Governo Carmen Calvo que apoiassem a Open Arms na missão de resgate, denunciando ainda que, na Líbia, "as pessoas são torturadas, violadas e escravizadas".