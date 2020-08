Áustria quer dar cidadania a descendentes de judeus refugiados

A Áustria vai oferecer cidadania a milhares de descendentes de refugiados do Terceiro Reich e da perseguição de nazis. A lei entra em vigor a partir de terça-feiraDe acordo com os dados oficiais, cerca de 120 mil judeus fugiram da Áustria depois dos nazis terem chegado ao poder naquele país, em março de 1938. Maior parte dos judeus austríacos fugiram para os EUA, mas milhares epsalharam-se por outros cantos do mundo, tendo adquirido a nacionalidade do país para onde emigraram e onde existem centenas de milhares de descendentes que agora se podem candidatar à nacionalidade austríaca.A primeira vez que a Áustria abriu a possibilidade de requisição de cidadania aos antigos refugiados foi em 1993, segundo o jornal The Guardian, mas agora essa possibilidade estende-se aos seus descendentes.Há vários anos que o espectro político de esquerda da Áustria pede que seja aberta a possibilidade de ser atribuída a dupla nacionalidade aos refugiados que fugiram, mas a ala política mais conservadora tem negado essa discussão. No entanto, o chanceler Sebastian Kurz (do partido conservador) pressionou os setores mais conservadores da política austríaca a remarem nesse mesmo sentido. Desde que foi eleito em 2017 e novamente em 2019 que Kurz tem tentado mostrar uma abertura da Áustria ao seu passado anti-semita, declarando-se um aliado de Israel e também pedido que se assuma o papel daquela sociedade no tratamento dos judeus por parte dos nazis.Esta medida serve como uma forma da Áustria receber de novo judeus no seu país, mesmo que forma apenas simbólica, através de cidadãos com desejos de obter um passaporte europeu.No entanto, associações judaicas não estão completamente satisfeitas com este passo, lembrando que a "extrema direita" tem continuado a ganhar preponderância na sociedade austríaca, como foi o caso do presidente da União Europeia de Estudantes Judaicos, Bini Guttmann.