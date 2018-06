O governo da Áustria anunciou que pretende fechar pelo menos sete mesquitas e expulsar até 40 imãs do país que sejam subsidiados externamente, numa acção estatal contra a ideologia islâmica e financiamento de grupos religiosos externos.

A notícia foi dada pelo chanceler Sebastian Kurz, que também referiu que o governo austríaco irá encerrar várias mesquitas nacionalistas turcas em Viena e dissolver o grupo Comunidade Árabe Religiosa, que comanda seis dos templos. "A política islâmica nas sociedades e as suas tendências de radicalização não têm lugar no nosso país", acrescentou Kurz, que ficou conhecido por passar uma lei "dura" intitulada "Lei do Islão". Esta baniu o financiamento externo de grupos religiosos e obrigava as sociedades muçulmanas a "ter uma visão fundamentalmente positiva da Áustria".

O vice-chanceler Heinz-Christian Strache afirmou que isto "é apenas o princípio" na conferência de imprensa dada sobre este tema na quinta-feira. Strache deixou também uma espécie de ameaça pendente: "Se estas medidas não forem suficientes, iremos, caso seja necessário, avaliar a situação legal novamente".

Os membros do governo deram o exemplo de uma mesquita em Viena, regida pelo grupo nacionalista juvenil "Lobos Cinzentos", que será imediatamente encerrada.

A Áustria é governada por uma coligação entre conservadores e membros da direita, eleitos após as promessas de controlar e prevenir outra crise de imigrantes e refugiados.

O porta-voz do presidente turco Tayyip Erdogan na Áustria, Ibrahim Kalin, declarou que esta atitude do governo resulta de "uma tendência islamofóbica, racista e discriminatória". Na sua conta de Twitter, escreveu ainda que "as práticas ideológicas que o governo austríaco está a tentar passar são uma violação dos direitos legais universais, das políticas de integração social, direitos das minorias e ética da co-existência". Kalin acrescentou que todas as tentativas para normalizar a islamofobia e racismo devem ser terminantemente rejeitadas.

A Áustria tem uma população de 8,8 milhões, sendo 600 mil habitantes muçulmanos de origem maioritariamente turca.

