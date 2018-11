Até à crise dos refugiados era a "mutti", a mamã dos alemães. Desde então, perdeu em popularidade e votos com o crescimento da AfD. Decidiu que está na hora de ir saindo.

Aoposição interna no partido de centro-direita começou a chamar-lhe "mutti", ou mamã, como um insulto. Era a mãezinha, a mulher banal. Angela Merkel não gostou, mas os alemães sim e adoptaram a alcunha para a então popular líder da CDU (União Democrata-Cristã), desde 2000 e chanceler a partir de 2005.



Merkel foi o oitavo chanceler após a 2ª Guerra Mundial – e a primeira mulher. A 29 de Outubro anunciou que não se recandidatará à liderança da CDU (as eleições são em Dezembro), depois do pior resultado de sempre do partido nas regionais de Hesse, no centro do país. Apesar de serem cargos independentes, em Berlim prevê -se que, daí até deixar de ser chanceler, será um curtíssimo passo.



"Ela é uma figura dominante de poder, tendo em conta as crises que estão a aparecer – o Brexit não estar pronto e Itália a desafiar a coesão da Zona Euro. Ela vai ser muito necessária", descreveu à BBC o seu biógrafo, Stefan Kornelius. Como chegou Merkel aqui.



Na SÁBADO n.º 758, leia um perfil com as virtudes e os erros da mulher que se tornou mais duradora no poder do que Obama, Sarkozy ou Hu Jintao. E conheça os nomes que lhe poderão suceder.