O suspeito do atentado no mercado de Natal em foi esta quinta-feira abatido pela polícia, avança o jornal Le Figaro, citando fonte policial.

A polícia francesa desencadeou, esta quinta-feira, uma operação no distrito de Neudorf em busca do suspeito dos ataques que mataram três pessoas em Estrasburgo na terça-feira, Cherif Chekatt.



O procurador de Paris, citado pela BFM TV, anunciou esta quinta-feira à tarde que foi detida uma pessoa, elevando para cinco o número de elementos sob custódia policial, depois das operações.



Grande parte do bairro foi isolado e estiveram mais de 700 militares no terreno. Polícias fortemente armados e protegidos por escudos avançavam pelo bairro e entravam em diversas casas, com armas automáticas prontas a disparar, revelou a agência noticiosa AFP.

Na quarta-feira, o procurador francês Rémy Heitz já revelara que o suspeito do atentado terrorista terá gritado "Allahu Akbar" (Alá é grande) quando começou o tiroteio que fez ainda 12 feridos, seis em estado grave. Já a secretária de Estado do Ministério do Interior, Laurent Nunez, revelou que o indivíduo era conhecido da justiça pela prática de delitos comuns que não estavam relacionados com o terrorismo, indicando que este foi seguido pelos serviços de informação após se ter identificada "uma radicalização na sua prática religiosa", ainda que nunca tenha dado sinal de que poderia passar à acção.

Filho de imigantes, Chérif Chekatt cresceu num bairro pobre dos arredores de Estrasburgo e desde cedo foi alvo das autoridades, tendo cumprido duas penas de prisão, uma na Alemanha, por assalto armado, e outra em França, por agressão violenta. Na manhã de terça-feira, as autoridades deslocaram-se à sua casa para o deterem num caso de homícidio: em Agosto, feriu gravemente uma pessoa durante um assalto. Aqui, a polícia encontrou armas, facas, munições e granadas - mas, segundo o Le Parisen, nenhum traço de lealdade ao autoproclamado Estado Islâmico ou uma carta a justificar os actos.

