O atentado de Carcassone é o mais recente da série de atentados que têm sido cometidos em França em nome do terrorismo jihadista. Ao todo, desde 2012, já morreram 249 pessoas (sem contar com as vítimas de hoje) em 14 ataques cometidos em 11 localidades, numa contabilidade feita este mês pela eurodeputada espanhola Maite Pagazaurtundúa no Livro Branco e Negro do Terrorismo na Europa.

A onda de atentados reivindicados por grupos terroristas islâmicos começou a 11 de Março de 2012. Nesse dia, Mohamed Merah, actuando em nome da Al Qaeda, assassinou uma pessoa em Toulouse. Quatro dias depois, fez mais duas vítimas em Montauban e a 19 do mesmo mês assassinou mais quatro pessoas. O caso só foi dado por encerrado quando o terrorista foi abatido a 22 de Março.

Passaram três anos até França voltar a ser alvo de uma onda de atentados. E 2015 foi mesmo o principal ano em termos de ataques terroristas. O primeiro deu-se logo a 7 de Janeiro quando os irmãos Chérif e Said Kouachi fizeram oito mortos na redacção do jornal satírico Charlie Hebdo, acrescidos de dois polícias e mais duas pessoas. Do ataque, também ele ligado à Al Qaeda do Magrebe Islâmico resultaram 12 vítimas.

Nos dois dias seguintes foi a vez de Amedy Coulibaly assassinar cinco pessoas. Primeiro, a 8 de Janeiro, a polícia Clarissa Jean-Philippe, nos arredores de Paris e a 9 de Janeiro quatro dos reféns que fez no Supermercado Hipercashier.

A 19 de Abril e a 26 de Junho houve mais dois atentados, cada um fez uma vítima. Até se chegar a 13 de Novembro do mesmo ano. Nessa noite, depois de várias explosões no Stade de France, um grupo de comandos armados ligados ao autoproclamado Estado Islâmico (EI) percorreram de carro as ruas de Paris, disparando contra cafés, antes de se fazerem explodir, enquanto um segundo grupo de operacionais realizou um autêntico massacre na sala de espectáculos Bataclan. Só nessa noite morreram 130 pessoas.

Seguiram-se alguns meses de acalmia. Até que a 13 de Junho de 2016 o islamita radical Larossi Abballa entrou na casa de Jean-Batiste Salvaing, polícia e da sua mulher Jessica Schneider e assassinou o casal. Depois publicou um vídeo em directo no Facebook a reivindicar o atentado para o EI, com o filho do casal em fundo. O rapaz foi encontrado em choque pela polícia depois de abater o terrorista.

Um mês depois, a 14 de Julho, novo ataque chocou a Europa. Nessa noite, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, ao volante de um camião entrou pelo chamado Passeio dos Ingleses e atropelou todos aqueles que encontrou pela frente. Foi o primeiro atentado na Europa com recurso a veículos automóveis, seguindo instruções divulgadas pela propaganda do Estado Islâmico.

Uma semana depois, outra pessoa foi assassinada em Saint-Étienne du Rouvray. Os atentados seguintes em França ocorreram apenas em Abril de 2017. Dia 1, duas pessoas foram assassinadas em Marselha, dia 4 uma pessoa foi morta em Paris e a 20 do mesmo mês um terrorista fez mais uma vítima em Paris.

Esta sexta-feira, 23 de Março, quase um ano depois, o terrorismo voltou a atacar em França.