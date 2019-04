As três opções de Sánchez para formar um governo maioritário em Espanha

O líder do PSOE tem então três opções. Nenhuma das quais será ideal, mas são as cartas com que Sánchez terá de ir a jogo.



Opção 1

Um dos cenários que o líder socialista vai ter de ponderar é aceitar a coligação esporádica que permitiu ao PSOE depôr o ex-primeiro-ministro pelo PP Mariano Rajoy, em junho de 2018: juntar-se ao Podemos, e aos movimentos independentistas do PNV (bascos) e da ERC (catalães). E se não será difícil os bascos darem o seu apoio a Sánchez, o caso muda de figura com os catlães da ERC (que conseguiram eleger 15 deputados). Os catalães não ficaram satrisfeitos com as declarações de Sánchez sobre a independência da Catalunha e por isso estão mais cépticos no que toca à coligação com o PSOE.



Opção 2

Sánchez pode ainda estender o braço a outros partidos com poucos votos, como o CCA-PNC (2), o Compromís (1), o JxCat (7) e o Eh Bildu (4), como explica o El País. No entanto, continua a necessitar do apoio do Unidas Podemos e vai entrar num barco em que precisa de fazer micro-negociações com vários partidos, o que promete ser uma governação bastante difícil, a acontecer.



No entanto, caso conseguisse (ou quisesse) negociar com todos os pequenos partidos (excluindo a ERC), poderia ter 185 deputados, muito acima da margem mínima.



Opção 3 (a mais fácil, mas menos provável)

Há um cenário em que o Podemos pode estar fora do baralho da governação: Sánchez estender um ramo de oliveira a Albert Rivera. O Ciudadanos conseguiu 57 deputados o que, a somar aos 127 do PSOE, dá 180 deputados no total (mais quatro do que o mínimo requerido para formar um governo de maioria).



Mas a verdade é que ao longo da campanha Rivera disse sempre que não iria negociar com os socialistas. E depois dos resultados serem anunciados disse ainda que queria ser o líder da oposição, substituindo o PP. Mas Sánchez foi mais benevolente. Apesar de, durante o discurso de vitória, ter ouvido gritos de ordem que clamavam "com Rivera não", o provável futuro-primeiro-ministro respondeu que não fecha a porta a ninguém, desde que obedeça à constituição.



A opção que ficou 30 votos aquém

Seria uma opção que acalentou algumas esperanças e que poderia ser inspirada no modelo português da coligação de esquerdas. Também em Portugal não foi o partido mais votado quem formou governo e muitos espanhóis esperavam que a coligação de direita (PP, Ciudadanos e Vox) tivesse os 176 deputados necessários para roubar o governo a Sánchez.



Mas as direitas que poderiam vir a ser unidas ficaram muito abaixo do resultado necessário. Juntando as três votações há apenas 146 deputados, menos 30 do que o necessário para ter uma maioria.

A noite pode até ser de festa, mas como todas as noites de festa, o que custa é a manhã do dia seguinte. É isso que acontece em Espanha. O PSOE venceu com grande margem o seu adversário mais directo, em Espanha, o PP. Mas os socialistas precisam agora de fazer uma aliança para governar e as opções não são escassas, mas nenhuma é fácil.Pedro Sánchez vai ter agora de decidir. Recebeu o apoio do Unidas Podemos. Pablo Iglesias mostrou imediatamente estar disponível para ajudar os socialistas a formar governo, desde que pudessem ter um lugar à mesa do conselho de ministros. Sánchez não terá grandes problemas em aceitar este apoio, mas a verdade é que não é ainda suficiente, já que uma coligação entre ambos os partidos fica a onze lugares de uma maioria no Parlamento (para a maioria são necessários 176 deputados e o PSOE só elegeu 123, enquanto o Podemos conseguiu 42).