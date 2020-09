ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de setembro de 2020.

Qualquer um dirá, sem dúvidas, que a declaração da demissão de David Cameron como primeiro-ministro da Grã-Bretanha lhe custou. Não previra a derrota do "remain" no referendo ao Brexit. Mas o que aconteceu atrás do número 8 de Downing Street antes e depois desta declaração, a 26 de junho de 2016, estava por contar. Até agora.Nos últimos dias os jornais britânicos têm publicado excertos do novo livro Diary of an MP’s Wife: Inside and Outside Power (o diário da mulher de um deputado: dentro e fora do poder), escrito por Sasha Swire. Entre eles, está a história de como David e a mulher, Samantha, se prepararam para este anúncio: ela pensou que não conseguiria estar a seu lado. Antes precisou de beber um Negroni, um cocktail feito com gin. A divulgação dos primeiros capítulos dos seus "diários políticos maliciosamente indiscretos" causou "constenarção entre os envolvidos" e até na própria.