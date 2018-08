Esta manhã, uma ponte onde passava a autoestrada A10, chamada ponte Morandi, caiu por cima de um rio, da linha férrea e de edifícios. O Ministério do Interior italiano fala em onze mortos e em cinco feridos em estado crítico. Edoardo Rixi, o vice-ministro com a pasta dos Transportes, indicou em entrevista à televisão Rai News um número de sete mortos. "Os carros deram um salto de 70 metros. É uma tragédia, um verdadeiro desastre", lamentou.Ainda não se sabe quantas viaturas estão envolvidas neste acidente, mas há vários veículos esmagados pela ponte.A Polícia Estatal partilhou, via Twitter, um vídeo em que se mostra o momento da queda do viaduto:A agência noticiosa italiana mostrou os esforços dos socorristas junto à ponte:Nesta vista aérea, é possível ter noção da parte extensa da ponte que caiu; foram cerca de 200 metros.Assim ficou a cidade depois da queda da ponte: