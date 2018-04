Viktor Orbán é o vencedor pela terceira vez consecutiva das eleições legislativas na Hungria. O primeiro-ministro da Hungria é um dos políticos mais polémicos da Europa: o presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker já lhe chamou ditador. As relações entre Orbán e Merkel também não são as melhores, motivadas sobretudo pelas diferenças quanto à imigração e vinda de refugiados para a Europa: ela já o considerou "um homem perigoso", recorda a BBC. Em entrevista ao The New York Times, Steve Bannon chamou-lhe "herói"."A migração é como a ferrugem que devagar certamente consumiria a Hungria", defendeu Orbán durante a campanha eleitoral. O primeiro-ministro húngaro considera-se ainda um salvador da cultura cristã húngara contra a migração de muçulmanos rumo à Europa – e o seu discurso permitiu-lhe conseguir 134 dos 199 assentos no parlamento para o seu partido, o Fidesz. Mas quem é Viktor Orbán?Em 1989, o agora primeiro-ministro foi um entre milhares de pessoas que exigiram, numa manifestação em Budapeste, a saída das tropas soviéticas da Hungria. Discursou durante seis minutos e meio, entre 250 mil pessoas. Tornou-se célebre.Na altura, o jovem de 26 anos acabara de criar a Aliança dos Jovens Democratas (Fidesz), em 1988. As tropas soviéticas só deixaram o território húngaro em Junho de 1991 e o seu partido rejubilou. Nas eleições legislativas de 1990, tinha conseguido 9% dos votos.Só em 1998 é que Orbán chegou ao poder. Criou uma coligação e foi preparado a entrada da Hungria na União Europeia – que agora critica – e que aconteceu só em 2004.Mas dois anos antes, os socialistas venceram as eleições e Orbán saiu do poder. Seria derrotado em 2006, de novo.Em 2010, quando a Hungria sofria os efeitos da crise económica mundial, Orbán começou o primeiro mandato dos três consecutivos como primeiro-ministro.Em Junho de 2015, a Hungria anunciou a construção de uma barreira com 175 quilómetros de extensão ao longo da fronteira com a Sérvia. Seria prolongada até à Croácia, em cerca de 40 quilómetros. O muro foi coberto com arame farpado, com valas, câmaras de visão nocturna e foi electrificado. "A antiga cortina de ferro foi construída contra nós. Este muro foi construído por nós", reforçou Orbán na altura.A sua posição reforçou a resistência húngara às políticas migratórias da União Europeia. "Ninguém nos dirá quem deixamos entrar na nossa própria casa", afirmou em 2015. Com Orbán, a Constituição húngara foi mudada cinco vezes.Orbán prometeu que criaria um milhão de empregos em dez anos: até agora, diz ter chegado aos 740 mil postos de trabalho. Entre eles, 180 mil devem-se a programas governamentais: varrem ruas e limpam o mato.Também o sector da construção está em desenvolvimento – apesar de a maioria do financiamento se dever aos fundos comunitários, indica a BBC.O desemprego na Hungria está abaixo dos 4%. Mas 600 mil pessoas emigraram nos últimos anos.Em 2009, Orbán viajou até à Rússia para assistir ao congresso da Rússia Unida, o partido de Putin. Ao longo dos mandados de Orbán, a Hungria aproximou-se da Rússia, da China e da Turquia.A Hungria depende muito da energia vinda da Rússia, mas por outro lado, um quarto das exportações húngaras encaminham-se para a Alemanha. Cerca de 300 mil húngaros estão empregados em empresas alemãs.Em 1989, Orbán estudou na Universidade de Oxford durante um ano, depois de se ter licenciado na Faculdade de Direito de Budapeste (universidade Eötvös Loránd).Conseguiu ir com uma bolsa financiada pelo multimilionário George Soros, que tem dupla nacionalidade: húngara e norte-americana.Décadas depois, Soros tornou-se um dos principais rivais de Orbán: o primeiro-ministro acusa-o de estar por detrás de um plano para inundar a Europa com migrantes, indica a AFP.