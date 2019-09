As cinco melhores frases do Mister Speaker John Bercow

Ele coloca ordem no Parlamento Britânico, já mandou calar quatro primeiros-ministros e, em virtude da língua afiada, tornou-se, nos dez anos enquanto porta-voz da Câmara dos Comuns, um dos mais admirados representantes no Reino Unido. Após anunciar a sua saída da Câmara – que acontece, o mais tardar, no dia 31 de outubro -, recolhemos algumas das frases emblemáticas de John Bercow, o presidente da Cãmara dos Comuns com maior mandato desde a II Guerra Mundial."Não me digas, meu jovem, o que eu posso ou não dizer. Se não estiveres interessado, vai-te embora da Câmara. Não estou minimamente interessado na tua objeção preciosista, murmurada sem elegância de uma posição sedentária"."Sr Lewis, controle-se. Calma. Experimente o ioga, vai ser benéfico para si"."Sr. Angus Brendan MacNeil, tenha calma. O amigo pode ser atrevido, mas também é extremamente barulhento"."Você é bem-intencionado e com princípios, mas também está sobre-excitado e precisa de se conter. Se for preciso tomar algum medicamento, que seja".(A gritar) "Ela colocou a questão, lidei com isso há meses, reiterei o raciocínio por trás da minha forma de responder, o assunto foi tratado, e vou deixá-lo como está!"