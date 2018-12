O padre Senabre esteve desaparecido por mais de 25 anos e foi agora encontrado no Equador. O seu caso está a ser investigado pelo Vaticano de novo.

Jordi Ignasi Senabre desapareceu, em 1988, depois de ser acusado de ter abusado de um menor de 13 anos. O então pároco de Ponyá, em Barcelona, saiu de cena após a acusação que pedia cinco anos de prisão. Mesmo depois de ser convocado a responder em tribunal na Catalunha em 1991, o clérigo não se apresentou. Na altura, o arcebispo de Barcelona argumentou que tinha saído do país "em missão", mas não indicou para onde.

Senabre voltou ao radar em 1994, depois de ser preso em Janeiro, no Uruguai, na América do Sul. O ex-pároco entrou no país com um visto turístico. Espanha pediu a extradição do mesmo a 4 de Março, mas o mesmo foi negado. O homem do clero voltou a desaparecer e só agora voltou a ser encontrado, desta vez pelo jornal espanhol, El País.

A publicação encontrou Senabre no Equador e confirmou que foi a diocese de Barcelona que o enviou para aquele local, em 1990, depois das acusações.

Em declarações ao jornal espanhol, o vigário da diocese equatoriana afirmou não ter conhecimento dos antecedentes de Senabre, que foi jubilado há cinco anos, mas que até 2013 exerceu funções em Santo Domingo, a 150 quilómetros da capital, Quito.

Galo Robalino, o actual vigário de Santo Domingo, mostrou ao El País o conteúdo da carta que foi enviada pelo arcebispo de Barcelona na década de 90, quando Senabre foi enviado para o Equador. Na carta não vem referida qualquer acusação feita ao padre.

Em 1990, em Março, o arcebispo de Barcelona Narcís Jubany, foi substituído por Ricard Maria Carles. Desde então, dois outros assumiram esse papel: Lluis Martínez e Juan José Omella. Todos terão sabido do paradeiro do padre acusado de abusar de uma criança de 13 anos.

O El País refere que maior parte das dioceses espanholas se recusaram a comentar o assunto. O arcebispado recusou-se a responder às perguntas do jornal espanhol, não explicando o porquê de ter permitido a saída do padre do país enquanto tinha um processo judicial aberto contra si, ou o porquê de nunca ter revelado o seu paradeiro.

Fontes do Vaticano contactadas pelo jornal espanhol confirmaram a abertura de um processo às denúncias a Senabre, como parte de um processo de investigação a vários casos antigos de abuso que não foram geridos correctamente. O processo do ex-pároco da Catalunha foi reaberto em 2016.

Em Barcelona, o caso pode já ter prescrito, explica o El País, contando ainda que a justiça catalã voltou a tentar perceber o processo de Senabre.