Apesar da covid-19, os europeus já estão a marcar férias

Com muitos países europeus a reabrirem lentamente as suas economias e a aliviarem as medidas de confinamento, já se nota um aumento da marcação de férias.

A tendência está a ser notada pela Airbnb, plataforma de alojamento local, que diz estar a notar uma subida acentuada na procura em alguns mercados, com destaque para a Dinamarca e Holanda.

Apesar dos sinais de recuperação numa indústria fortemente afetada pela pandemia da covid-19, a Airbnb anunciou um plano de corte de 25% no número de trabalhadores.

Antes deste anúncio o CEO da companhia, Brian Chesky, revelou ao Financial Times que destacou a forte subida no número de marcações, sobretudo na Dinamarca e Holanda, onde o nível de atividade já está entre 80 a 90% do nível registado no ano passado.



"A recuperação está a ser melhor do que antecipamos há duas semanas. É temporário? É permanente? Ninguém sabe", disse o gestor.

Sem adiantar números, a companhia diz que na Noruega, Suécia, Suíça e Áustria a atividade da companhia também dá sinais de recuperação.

Segundo noticiou o Público em abril, a faturação da Airbnb caiu 29% em Lisboa e 15% no Porto, no mês de março, em termos homólogos. As perdas atingiram 5,5 milhões de euros e terão aumentado no mês passado.

Além do corte agressivo na sua força de trabalho, a Airbnb está a estimar uma queda nas receitas para metade este ano, face a 2019, quando atingiram 4,8 mil milhões de dólares.

A Airbnb destinou 250 milhões de dólares para pagar aos anfitriões de alojamento local 25% do valor do cancelamento de reservas decorrentes da pandemia da covid-19.