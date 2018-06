Entidade de regulação da publicidade britânica considerou que anúncio onde cara da mulher foi ocultada poderia gerar uma "ofensa generalizada".

Um anúncio de uma loja de lingerie foi banido pela autoridade que controla a publicidade no Reino Unido por "objectificar as mulheres".



A Autoridade dos Padrões Publicitários (ASA, na sigla original) recebeu uma queixa sobre um placard publicitário ao ar livre onde a marca Silks ("sedas" em inglês) promovia as suas peças de vestuário mostrando uma mulher em lingerie "a inclinar-se para a frente de forma a enfatizar o seu peito", acompanhado do texto "Provoque a Estação do Ano". A campanha mostrava apenas o corpo da mulher, tendo a sua cara sido ocultada.



A ASA considerou que, sendo "o propósito do anúncio publicitar uma colecção de lingerie" seria considerável apresentar uma mulher com menos roupa. O comunicado da entidade lembrou ainda que o anúncio "não mostrava a cara da modelo e que se focava apenas no seu corpo que estava debruçado de forma a enfatizar o seu peito". A junção destes factores, com o texto, era sexualmente sugestivo, concluiu a ASA.



A entidade disse ainda que ao "focar-se inteiramente no corpo da modelo sem mostrar a sua cabeça" e devido à "pose sexualmente sugestiva", a imagem "convidava todos os que para ela olhassem a encarar o corpo da mulher como um objecto sexual". O facto de o anúncio "objectivar as mulheres" poderia "causar uma séria ofensa generalizada", informou ainda a ASA.



A ASA sentenciou ainda que o "anúncio não deve aparecer de novo nestes moldes", informando ainda ter transmitido à Silks indicações para que não utilize anúncios que objectifiquem as mulheres".



Contactada pelo jornal The Independent, a Silks (empresa baseada em Glasglow, Escócia), não respondeu às autoridades.