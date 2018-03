A mulher que confessou ter morto Gabriel Cruz, o menino espanhol de oito anos filho do namorado, ficou em prisão preventiva

Depois de ontem ter sido interrogada pelo tribunal de Almería, Ana Julia Quezada, a mulher que confessou ter morto Gabriel Cruz, o menino espanhol de oito anos filho do namorado e que esteve desaparecido durante 12 dias, foi presa preventivamente e encerrada no centro penitenciário de El Acebuche.

Ana Julia Quezada, de 43 anos, foi acusada dos crimes de homicídio, detenção ilegal e atentado contra a integridade moral depois de ter confessado ter atacado Gabriel Cruz com um machado na sequência de uma discussão e ter acabado por estrangular a criança e esconder o corpo na quinta da família, em Rodalquilar.

As autoridades, que a classificaram a detida como "manipuladora", acreditam que actuou por ciúmes da relação que o namorado, pai de Gabriel, Ángel Cruz, mantinha com a mãe da criança, Patricia Rodriguez.

A Guardia Civil suspeitou de Ana Julia Quezada depois de esta ter aparecido com uma camisola interior do menino que teria encontrado numa zona que tinha sido passada a pente fino pelas autoridades. Mas acreditavam que o menino ainda estava vivo.

A Operação Nemo, assim designada em homenagem ao menino, determinou que Ana Julia Quezada é uma mulher "manipuladora, obsessiva, egocêntrica, fria e com uma certa ambição económica" e que terá actuado sozinha.

O menino desapareceu pelas 15h30 do dia 27 de Fevereiro depois de sair da casa da avó, em Las Hortichuelas, para ir a casa dos primos. Pelas 18h00 a avó percebeu que ele nunca tinha chegado à casa dos primos e pediu ajuda aos vizinhos. Por fim, os pais foram avisados e pelas 20h30, a família pediu ajuda à polícia espanhola.

Tinha início a "maior operação coordenada de busca por um desaparecido", com mais de 5.000 pessoas, a grande maioria voluntários. Foram investigados mais de 625 quilómetros e mais de 500 pontos, entre poços e cisternas.

A primeira suspeita é um parente, que a polícia descobre ter uma ordem de afastamento da mãe da criança, Patricia Rodriguéz, e que estaria com uma pulseira electrónica que tinha sido partida. Mas as suspeitas viram-se para Ana Julia Quezada, no dia 3 de Março, quando ela encontrou a camisola interior.



A partir desse momento, a Guardia Civil decidiu vigiar todo os passos. Soube quando ela foi várias vezes à quinta da família, onde Ana Julia Quezada tinha enterrado o corpo de Gabriel Cruz. Vários familiares já tinham procurado pelo rapaz na quinta e as autoridade não o fizeram de forma mais exaustiva porque acreditavam que Gabriel Cruz estava vivo.



Mas foi lá que a seguiram no dia 11 de Marços, desta vez, sozinha. Viram como tirou do jardim umas tábuas e umas pedras e um corpo. Decidiram segui-la até Vícar e, quando ela pára o carro e sai, prenderam-na e encontram o corpo do menino na bagageira, enrolado num cobertor.



"Quando vimos que Gabriel estava morto foi o momento mais duro da nossa carreira profissional e quem não chorou ali, fê-lo noutro sítio. É que somos humanos", disse o tenente-coronel do comando de Almería, José Hernández Mosquera.