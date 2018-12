Eurodeputada socialista interrompeu Joseph Muscat, no Congresso dos socialistas europeus. E gritou nome da jornalista assassinada em Malta enquanto investigava caso de corrupção que envolvia o governo de Muscat.

A eurodeputada socialista Ana Gomes protestou uma intervenção do primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, durante o Congresso do Partido Socialista Europeu, a decorrer em Lisboa.



Mal Joseph Muscat deu início à sua participação, Ana Gomes gritou: "Vergonha! Vergonha! Apoia os corruptos!", gritando ainda o nome da jornalista assassinada em Malta: Daphne Caruana Galizia, avança o jornal Observador.



O líder maltês continuou o discurso como se nada se passasse e ouviu aplausos várias vezes ao longo do discurso.



Daphne foi assassinada enquanto investigava um caso de corrupção, onde estava envolvido o partido de Joseph Muscat.



Questionada por um editor do site Politico, na rede social Twitter, sobre se era ela que gritava "shame", Ana Gomes confirmou: "Sim, de facto. É o mínimo que podia fazer."





Ana Gomes já tinha sido crítica da hipótese de Muscat falar no congresso, na rede social. "Se se confirma que Joseph Muscat ue mantém criminosos do Panama Papers no seu governo e bloqueia Justiça sobre assassinato de jornalista Daphne Caruana Galizia, vai falar neste Congresso de Lisboa do PES, lá se vai a credibilidade da família política".





