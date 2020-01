A cidade de Amesterdão, nos Países Baixos, vai comprar a dívida dos jovens adultos que ali vivem. Com esta medida, a capital holandesa, pretende retirar a pressão económica dos jovens habitantes que ainda não se conseguiram adaptar no mundo do trabalho ou da educação. Um estudo demonstra que o aumento de pedidos de empréstimos entre os jovens holandeses está a impedir que concluam os cursos no ensino superior e a atrasar a entrada no mercado de trabalho ou de prosseguirem nos seus estudos.De acordo com um comunicado da cidade de Amesterdão, cerca de 34% dos habitantes com idades compreendidas entre os 18 e 34 anos estão endividados. Os jovens adultos receberão 750 euros como um incentivo para pagarem as suas dívidas."A cidade de Amesterdão acredita que todos os jovem merecem uma oportunidade para terem um bom futuro. As dívidas não devem atrapalhar os seus empregos e educação. Infelizmente é isso que acontece em muitos casos. Com esta nova abordagem, queremos dar aos jovens a oportunidade de construir o seu futuro", refere o município em comunicado.Nos últimos anos, a dívida dos estudantes holandeses aumentou de uma média de 12.400 euros (em 2015) para 13.700 euros (em 2019). Além deste acréscimo, também o número de pessoas com dívidas referentes à educação ainda por pagar chegou aos 1,4 milhões.

"A maioria destes jovens colocou-se numa situação de onde não consegue sair sem ajuda, por causa de má sorte ou ignorância. É por isso que os vamos ajudar, para poderem começar de novo", explicou Marjolein Moorman, autarca de Amesterdão. "As dívidas causam muito stresse. E no caso dos jovens, as dívidas muitas vezes determinam o seu futuro", acrescentou.