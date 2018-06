Um hotel foi evacuado esta terça-feira à tarde em Rostov-on-Don, na Rússia. A unidade hoteleira estava listada como um dos locais oficiais para receber os jogadores participantes no Mundial 2018, que está a decorrer na Rússia até meados do mês de Julho.Segundo um documento da FIFA, no momento do ocorrido nenhuma selecção se encontrava instalada no hotel.No local estiveram os bombeiros e elementos da polícia para controlar a situação.O caso está a ser investigado pelas autoridades russas.