Um grupo ambientalista de França está a acusar as autoridades competentes de ineficácia e de falta de transparência por causa da poluição de chumbo causada pelo incêndio na catedral de Notre-Dame, que ardeu no passado dia 15 de abril. As queixas motivaram uma ação judicial contra as autoridades, a câmara de Paris, ao Ministério da Cultura francês, a Agência de Saúde regional, a polícia parisiense e as ,autoridades da região da Île-de-France.

O incêndio de abril atingiu a emblemática catedral situada em Paris e provocou uma libertação para a atmosfera de várias toneladas de partículas de chumbo. Verificou-se nas imediações do monumento altos níveis de concentração do metal considerados como prejudicais para a saúde pública.

A associação ambientalista francesa Robin des Bois (Robin dos Bosques, na tradução em Português) apresentou queixa na Procuradoria de Paris contra as autoridades nacionais e parisienses por não terem aplicado imediatamente medidas de proteção contra a concentração de chumbo e terem, por isso, colocado vidas humanas em risco.

"As autoridades competentes, incluindo a diocese (...) falharam na ajuda às populações permanentes, temporárias e aos trabalhadores e deixaram que estes sofressem consequências tóxicas", lê-se na queixa, citada pela agência noticiosa France Presse (AFP).









Para o grupo, as autoridades deveriam "ter tomado medidas imediatas de confinamento da população e dos trabalhadores locais" e "ter impedido que existisse uma grande concentração de pessoas" na zona quando o incêndio estava ainda ativo. Também deveriam ter feito recomendações de saúde "imediatamente após o incidente ou pelo menos dentro de um prazo razoável, ou seja, 24 ou 48 horas depois".

As crianças são particularmente vulneráveis a problemas de saúde decorrentes do envenenamento por chumbo, que pode ser fatal, o que levou a câmara da capital francesa a encerrar provisoriamente e "por precaução" duas escolas localizadas na zona da catedral de Notre-Dame.

A Agência de Saúde realizou testes nas escolas que revelaram níveis de concentração de chumbo superiores ao limite de 5.000 microgramas por metro quadrado.





Nos EUA, o presidente norte-americano, Donald Trump, promulgou esta segunda-feira uma lei que garante verbas vitalícias para o fundo de compensação às vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, acabando com um impasse legislativo de alguns anos.

Esta nova lei surge num momento em que os casos de doenças (como problemas respiratórios, digestivos e vários tipos de cancro, nomeadamente do pulmão) ou de morte entre as pessoas envolvidas nas operações de socorro dos atentados de 2001 têm vindo a aumentar.

Quase três mil pessoas morreram a 11 de setembro de 2001, nas Torres Gémeas (World Trade Centre, em Nova Iorque), no Pentágono (a sede do Departamento de Defesa norte-americano) e em Shanksville (Pensilvânia), num ataque com aviões desviados ordenado pelo líder da rede terrorista Al-Qaida, Osama bin Laden, morto 10 anos depois, em maio de 2011, num ataque no Paquistão ordenado pelo então chefe de Estado norte-americano, Barack Obama.



Com Lusa.