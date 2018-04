Dois dias depois da decisão judicial que impede o suporte de vida a Alfie Evans, o bebé britânico continua a respirar sozinho. A criança de 23 meses sofre de uma grave doença neurológica degenerativa (que ainda não foi diagnosticada) e encontra-se em estado semi-vegetativo há mais de um ano. Os pais querem levá-lo à Cidade do Vaticano para experimentar novos tratamentos, mas os médicos britânicos e o Supremo Tribunal opõem-se à viagem.

Hoje, o Tribunal da Relação britânico vai decidir se anula a decisão do Supremo, que decidiu o desligamento das máquinas de suporte de vida a que Alfie estava ligado no hospital pediátrico Alder Hey, Liverpool, desde Dezembro de 2016.

Caso dê permissão para a viagem, Alfie será levado pelos pais para a Cidade do Vaticano, onde será internado no hospital pediátrico Bambino Gesù.

O Supremo Tribunal recusou deixar os pais levarem Alfie a Itália, numa decisão considerada pelo juiz como "o capítulo final do caso deste rapazinho extraordinário".

Mas Alfie continua a respirar sozinho. "Eu não vou desistir porque o Alfie está a respirar sozinho, não está a sofrer, não está a ter dificuldades, não lhe foram dadas drogas, está a lutar pela vida", reforçou Tom Evans, o pai da criança. Kate James é o nome da mãe.

Segundo Evans, "todos sabemos que as forças armadas [do Vaticano] estão prontas para o levar [a Alfie] e está lá uma equipa de médicos". "Temos também uma equipa de emergência aérea alemã, que tentou levá-lo da primeira vez, pronta… Na verdade estas pessoas querem muito tirá-lo do país e eu não vou desistir".

O hospital Alder Hey emitiu uma nota em que salienta que "é importante que o público saiba que as decisões de suspender ou retirar os tratamentos a uma criança não são tomadas de ânimo leve". À porta das instalações, estão várias pessoas acampadas, demonstrando apoio aos pais de Alfie.

O Papa Francisco já se pronunciou sobre o caso. "Renovo o meu apelo para que o sofrimento dos pais possa ser ouvido e que o seu desejo de procurar novas formas de tratamento seja concedido", pediu.

Na decisão do Supremo Tribunal Britânico, o juiz descreveu um dos conselheiros dos pais, Pavel Stroilov do Centro Legal Cristão, como "um jovem fanático e iludido" que arriscava anos de prisão por desrespeito. Pediu ainda aos pais que aproveitassem os últimos momentos com Alfie, em vez de tentar mais manobras legais.

Nickolaus Haas, director da equipa de cardiologia pediátrica do hospital universitário de Munique, tem uma opinião diferente. "Vi a criança e tenho muita experiência em cuidados intensivos pediátricos, bem como de transferência de crianças com meios de emergência aéreos pelo mundo. Claramente Alfie não seria incomodado por qualquer forma de transporte", afirmou, citado pelo jornal The Guardian.

O caso está a dividir a opinião pública britânica. Os pais aguardam hoje pela decisão do Tribunal da Relação.





A 28 de Julho de 2017, morreu Charlie Gard, cujo caso é semelhante ao de Evans. Os pais também foram impedidos de o levar para os EUA em buscas de mais tratamentos.