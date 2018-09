A carregar o vídeo ...

Capa n.º 748

Incomodada com a droga que circulava no grande bloco de apartamentos dominado pela ‘Ndrangheta, em Milão – e mais ainda com a violência do marido Carlo contra ela –, Lea entrou com a sua bebé, Denise, numa esquadra. Também filha e irmã de mafiosos, descreveu aos carabinieri os estratagemas e homicídios a que assistira. Foi em 1996. Nas décadas seguintes, o seu testemunho e o de outras duas mulheres, Concetta e Giuseppina, permitiram à procuradora Alessandra Cerreti deter mafiosos ligados a uma até então obscusra organização, a 'Ndrangheta e arrestar-lhes milhões, lê-se no livro As Boas Mães, editado dia 3 de Agosto pela Vogais.Lea e Concetta foram assassinadas. Giuseppina vive sob protecção, mas tem o alento de os filhos frequentarem a escola. Da última vez que o autor do livro, Alex Perry, 48 anos, soube de Denise, a filha de Lea estava a terminar os estudos.