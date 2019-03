Um alemão foi condenado a prisão perpétua por ter envenenado a comida dos seus colegas de trabalho com mercúrio e outras substâncias perigosas durante vários anos. As vítimas, com 27 e 67 anos, sofreram lesões nos rins por envenenamento por chumbo e cádmio, e têm agora um maior risco de vir a sofrer de cancro. Uma terceira vítima ficou em coma e tem danos cerebrais permanentes.

Um juiz do tribunal de Bielefeld, a cerca de 330 quilómetros a oeste de Berlim, declarou o arguido de 57 anos culpado na quinta-feira das acusações de tentativa de homicídio e condenou-o à pena máxima na Alemanha. Este também pediu para o homem não ser elegível para liberdade condicional quando concluir 15 anos de prisão (prática que por vezes é seguida no país) por o arguido ainda constituir um perigo para os outros findo desse período.