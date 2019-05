Os pais que não vacinarem os filhos na Alemanha contra o sarampo poderão ser multados até 2500 euros. É isto que um projeto de lei realizado pelo ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, pretende, de forma a "erradicar o sarampo", segundo o próprio.

A lei prevê que a vacina seja obrigatória para todas as crianças em infantários e escolas e estende a medida para professores e médicos. Se for aprovada em parlamento, entra em vigor a 1 de março de 2022.

"Todas as pessoas que frequentam infantários e escolas devem ser vacinados contra o sarampo", resumiu Spahn em declarações ao jornal alemão Bild, citado pela CNN. De acordo com o projeto, os pais terão de comprovar a vacinação dos filhos até julho de 2020 sob pena de pagarem multas e verem as crianças expulsas das creches.

A proposta surge num contexto em que a Alemanha é um dos países da Europa com mais casos de sarampo: entre março de 2018 e fevereiro de 2019, foram registados 651 casos, informa o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

O país da Europa com mais casos reportados é a Itália, com 2498 casos. Em Portugal, no ano passado, houve 162 casos.

O sarampo (ou rubéola) pode causar complicações fatais como a encefalia, perda de visão total ou pneumonia, principalmente em bebés e crianças que têm sistemas imunitários mais frágeis. São necessárias duas doses da vacina para proteger do vírus.