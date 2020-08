Além pandemia a Alemanha está a braços com uma praga de ratos

Vastas porções de área cultivada na Alemanha estão a ser destruídas por pragas de ratos do campo. Agricultores e associações falam em perdas avultadas e dizem mesmo que há zonas onde 25% da área para cultivar foi afetada.Centenas de agricultores alemães pedem compensações monetárias ao governo alemão e também que seja aprovada temporariamente uma exceção e que se possam utilizar mais pesticidas para controlar a perda. As regiões da Baixa Saxónia, Turíngia e a Saxónia-Anhalt são as mais afetadas pelas pragas. De acordo com alguns agricultores, podem estar a enfrentar uma perda de dois terços dos rendimentos, já que terão de investir em comida para o gado, além de não terem as suas colheitas.Os agricultores estão a ponderar a hipótese de não cultivarem os campos para o Inverno de forma a matar os ratos através da fome. Os ambientalistas afirmam que estas medidas podem ajudar a acelerar o processo de extinção de espécies em perigo como hamsters, lebres e aves migratórias e sugerem em vez que se proibia a caça às raposas que são predadores naturais destes ratos. Segundo os especialistas, cada raposa consome entre três a cinco mil ratos por ano.Especialistas ouvidos pela imprensa alemã referem que os verões secos e invernos amenos permitem a proliferação destes roedores que criam túneis por baixo dos campos, roendo as raízes.A ministra da agricultura germânica, Julia Klöckner, pediu que fossem aliviadas as leis sobre químicos que ajudem a combater a presença de roedores para ajudar a lidar com a situação que assola o país europeu. "Já vamos enfrentar um grande prejuízo e espera-se que este aumente ainda mais", afirmou.