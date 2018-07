O Aeroporto de Heathrow, em Londres, foi encerrado esta quarta-feira após o alarme de incêndio ter disparado. Todos os voos foram cancelados.



O Aeroporto de Heathrow, em Londres, foi encerrado esta quarta-feira após o alarme de incêndio ter disparado. Todos os voos foram cancelados. A informação está a ser avançada pela BBC.



Há voos a ser divergidos para os aeroportos de Stanstead e Luton, também em Inglaterra.



As autoridades aeroportuárias comunicaram que procuram a razão para o alarme, sendo que a torre de controlo foi evacuada. "Estamos a investigar as implicações para os aviões que aterram e descolam", disse um porta-voz do aeroporto de Heathrow, que tem um tráfego de cerca de 76 voos por hora.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">There has been a fire alarm activation on the airfield which emergency services are currently responding to. We’re sorry for the delay, hopefully we’ll have more information for you soon.</p>— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) <a href="https://twitter.com/HeathrowAirport/status/1019607957821149184?ref_src=twsrc%5Etfw">July 18, 2018</a></blockquote>

