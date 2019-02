Criança caiu dentro de um poço no dia 13 de janeiro deste ano. Os trabalhos de resgate duraram duas semanas. Autópsia revelou que Julen morreu no dia da queda.

O advogado de David Serrano, tio de Julen, afirmou que foram os trabalhos de resgate que fizeram com que o sobrinho, de dois anos, morresse. A notícia está a ser avançada pelo jornal El Mundo.



Apesar das declarações do advogado, os resultados preliminares da autópsia revelavam que a criança sofreu um "traumatismo cranioencefálico severo".



Julen, de dois anos, caiu a 13 de janeiro num poço junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, na região da Andaluzia. Doze dias depois, na madrugada deste sábado, as equipas de socorro conseguiram chegar ao local onde estava, encontrando o corpo da criança sem vida - preso num túnel de 25 centímetros de diâmetro e 107 metros de profundidade. Foram os mineiros e um elemento da Guardia Civil que encontraram o corpo.



Em atualização