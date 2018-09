O responsável pelas negociações do Brexit pela União Europeia, Michel Barnier, afirmou que se pode esperar um acordo nas próximas seis ou oito semanas.



O responsável por negociar as condições do Brexit pela União Europeia, Michel Barnier, afirmou esta segunda-feira que as negociações com o Reino Unido estão a chegar a bom porto e que devem estar terminadas num prazo máximo de oito semanas.





Barnier fez o anúncio sobre o fim das negociações do Brexit num fórum na Eslovénia e é citado pela embaixada inglesa na Eslovénia. "Eu acho que se formos realistas poderemos chegar a um acordo nas primeiras etapas de negociações, ou seja, o tratado do Brexit, nas próximas seis ou oito semanas", disse Barnier.



"Tendo em conta o tempo necessário para o processo de rectificação, a Casa dos Comuns de um lado, o Parlamento Europeu do outro e o Conselho noutro lado... devemos chegar a um entendimento no início de Novembro", calcula Barnier. "Eu acho que é possível."



O Brexit é o processo que deverá culminar com a saída do Reino Unido - Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte - da União Europeia. A decisão de iniciar o processo da saída da UE foi tomada num referendo vinculativo convocado pelo então primeiro-ministro britânico David Cameron.



O referendo foi realizado a 23 de Junho de 2016, quando 51,89% dos votantes votou a favor da saída da União Europeia.



A 29 de Março de 2017, o Reino Unido, já com Theresa May a ocupar o nº10 de Downing, a residência oficial do primeiro-ministro inglês, invocou o Artigo 50 do Tratado da União Europeia, um passo inédito na história da UE.



Este artigo define que o Reino Unido deve sair da União Europeia até 29 de Março de 2019, às 11 horas locais. É nesta data que terminará o período de negociação, a não ser que seja concedida uma extensão. Isto quer dizer que, no mais tardar, sa negociações devem terminar nos próximos 200 dias, a partir desta segunda-feira.