Bercow sustentou que "as circunstâncias de hoje são, em substância, as mesmas de sábado", pelo que "a moção [do governo] não será hoje debatida" dado que fazê-lo seria "repetitivo e desordeiro". Considerando "legítimo" que, entretanto, o executivo chefiado pelo primeiro-ministro Boris Johnson, apresente agora a legislação complementar destinada a criar o quadro legal necessário à implementação do acordo uma vez que este tenha sido (isto se for) aprovado pelos deputados, Bercow revelou esperar que possa também ser proposta uma calendarização clara.

