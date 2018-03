Tania Varela, a mulher mais procurada pela Europol, foi detida esta segunda-feira, dia 26. Era a única mulher que figurava na lista das 70 pessoas mais procuradas pelo Serviço Europeu de Polícia, com três ordens de detenção por tráfico de droga e branqueamento de capitais.

Varela, de 44 anos, foi detida a 30 quilómetros de Barcelona, em Vilanova i la Geltrú. Há algum tempo que vivia na zona, com documentos falsos. Quando interceptada pela polícia, "baixou a cabeça e assumiu que a tinham identificado", conta o jornal La Vanguardia. Fora já condenada a sete anos de prisão em 2011, desde quando fugia da Justiça.





El cap de la DIC confirma que la narcotraficant detinguda avui residia a Sitges i s’investiga la seva possible relació amb altres persones afincades a Catalunya pic.twitter.com/k7ioEmXfXp — Mossos (@mossos) 26 de março de 2018





A operação que a deteve foi levada a cabo pela Divisão de Investigação Criminal dos Mossos d’Esquadra.

Em 2006, a então advogada foi presa numa operação anti-droga e condenada por colaborar com grupos ligados ao tráfico, indica o jornal El País. Em Abril desse ano, tentou desembarcar 2 mil quilos de cocaína mas, devido a um problema com uma lancha, a Guarda Civil acabou por detê-la. Saiu em liberdade condicional em 2007 e foi julgada em 2011. Condenada a sete anos de prisão, nunca os tinha cumprido.

Mais nova, aos 27 anos, Tania Varela começava um percurso diferente: foi nomeada directora de um centro de informação que apoiava vítimas de violência doméstica. Em 2005, tudo mudou.

Tornou-se assessora de David Pérez Lago, indiciado por tráfico de cocaína. A partir daí, envolveu-se nos negócios do patrão: o El País conta que o alertou de que estava a ser seguido por um carro, negociou a compra de telefones via satélite que seriam usados por traficantes, no Porto, e tratou de uma entrega de dinheiro a traficantes colombianos.