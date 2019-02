Josep Maria Soler, o abade do mosteiro de Montserrat, em Barcelona, pediu no domingo desculpa pelos casos de abusos sexuais perpetrados pelos monges da instituição, e que este tinha conhecimento há mais de 20 anos. "Os meus irmãos da comunidade e eu mesmo pedimos humildemente perdão às vítimas, solidarizamo-nos com a sua dor e oferecemos-lhes o apoio da comunidade", lamentou Soler.

O caso, que é conhecido no mosteiro desde 1999, só foi denunciado publicamente há duas semanas, depois de um psiquiatra espanhol residente em Londres apresentar-se como um das vítimas do monge Andreu Soler, em 1998.