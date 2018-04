Único suspeito vivo dos atentados terroristas de Novembro de 2015, em Paris, conhece sentença sobre tiroteio em Bruxelas.

A noite de 13 de Novembro de 2015 foi a última para mais de 180 pessoas, em Paris. Os ataques terroristas ocorridos em diversas ruas da cidade, dentro da sala de espectáculos Bataclan ou junto ao Stade de France, foram orientados por uma célula terrorista de que o suspeito Salah Abdeslam é o único sobrevivente. Hoje, conhecerá a sentença relativa a um tiroteio na rua Dries, em Forest, subúrbio de Bruxelas. Só depois é que poderá ser julgado pelos crimes cometidos em território francês.



No dia 15 de Março de 2016, Abdeslam foi encurralado por seis agentes da polícia num apartamento da rua Dries. Ele, Sofien Ayari e Mohamed Belkaid dispararam contra eles, deixando três feridos. Belkaid morreu mas Ayari e Abdeslam conseguiram escapar. Ambos seriam presos três dias depois em Molenbeek.



Agora, enfrentam a sentença às 8h45 de Bruxelas (7h45 em Portugal continental). São acusados de tentativa de homicídio de agentes da polícia cometidos em contexto de terrorismo e de posse ilegal de armas. O Ministério Público pede 20 anos de prisão para cada um. Abdeslam não estará presente para ouvir a pena, mas informou que não reconhece a autoridade do tribunal e que deposita a sua confiança em Alá.



Abdeslam tem passado os últimos meses na prisão de Fleury-Mérogis, onde é vigiado 24 sob 24 horas. Tem quatro celas reservadas para ele, o que impede qualquer comunicação com os restantes presidiários. Uma é onde vive. A segunda é alternativa, em caso de degradação da primeira. Na terceira cela, um funcionário vigia o dia-a-dia do suspeito. A quarta é uma sala de exercício com máquinas de musculação. Existe porque Abdeslam é impedido de ir ao pátio, onde corre perigo de vida, consideram as autoridades prisionais, segundo o Journal du Dimanche.



A mesma fonte revela que uma equipa de seis guardas o vigia. Abdeslam é descrito como um recluso irritadiço e paranóico. No fim de 2017, foi retirada a placa de plexiglas que impedia a entrada directa da luz do Sol na sua cela. Também tem um pequeno espaço para passear.



Tem direito a quatro visitas por mês. Antes, uma placa de vidro separava-o dos familiares ou do advogado Sven Mary; agora, passou a ser uma mesa.



Na televisão da cela, assiste a reality shows e a jogos de futebol. Lê o Corão com regularidade.



As cartas dos admiradores

Na prisão, Salah Abdeslam recebe inúmeras cartas de mulheres. Uma, cuja identidade não foi revelada, insistiu e conseguiu uma resposta. O texto foi divulgado pelo jornal Libération. "Escrevo-te sem saber por onde começar, recebi todas as tuas cartas e não posso dizer se me deixam feliz ou não, mas permitem-me contactar com o mundo exterior", escreveu. "És sincera, logo sê-lo-ei também."



O terrorista indica ainda que não quer que ela o ame como se ele fosse "uma estrela ou um ídolo", porque o único que deve ser adorado é "Alá, senhor do Universo".



Além de mulheres, Abdeslam recebe cartas de advogados e jornalistas.



Terrorista de Paris inspirou ataque no sul de França

No dia 23 de Março deste ano, Radouane Lakdim matou quatro pessoas dentro de um supermercado de Trèbes. Intitulou-se como soldado do grupo terrorista Estado Islâmico e pediu a libertação de Salah Abdeslam. Tinha 25 anos e acabou por morrer no mesmo dia.



A 22 de Março de 2016, dias depois da detenção de Abdeslam, elementos da mesma célula terrorista mataram 29 pessoas no aeroporto de Bruxelas e na estação de metropolitano de Maelbeek. Três terroristas morreram. Centenas de pessoas ficaram feridas.