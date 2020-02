A sucessora de Merkel abandonou o partido. O que vai acontecer agora?

Annegret Kramp-Karrenbauer deu o pontapé de saída para a tempestade que se faz sentir no seio da União Democrata-Cristã (CDU) ao apresentar a sua demissão esta segunda-feira. Anunciou também que não se ia candidatar às eleições legislativas de 2021. Quem vai então suceder a Kramp-Karrenbauer e pode a coligação que governa os germânicos estar em perigo?A líder demissionária é clara: "e depender de mim, não terá qualquer efeito sobre a estabilidade da grande coligação. Continuarei a ser a líder do partido no futuro próximo", disse, mas a opinião mais comum tem sido de que esta saída vai provocar uma grande situação de instabilidade tanto no partido como no Governo.O partido de Angela Merkel está dividido entre uma ala moderada e uma ala mais à direita que não nega a hipótese de vir a negociar com a extrema-direita da AfD, opção que tanto Merkel como Kramp-Karrenbauer sempre renegaram.Na corrida à liderança do partido estão a ser avançados os nomes de Friedrich Merz, ex-líder do grupo parlamentar da CDU/CSU e grande adversário de Merkel, e o outro é o primeiro-ministro do estado da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet. Próximo de Angela Merkel, Laschet enquadra-se na ala moderada do partido.Katja Kipping, líder do partido "A Esquerda" é da opinião de que "vai existir uma luta dentro da CDU para a direção do partido". Para a deputada, "se Merz vencer a eleição, a ameaça de vir a haver um maior e mais profundo entrosamento da CDU com a AfD é maior".Este possível aproximamento foi o que levou ao afastamento de Kramp-Karrenbauer, que apresentou a renúncia poucos dias depois de o candidato do FDP, Thomas Kemmerich, ter sido eleito chefe do governo com os votos consertados dos partidos CDU, FDP e AfD.

"É preciso dizer que este é um ato imperdoável e, portanto, o resultado (desta eleição) deve ser cancelado", disse Angela Merkel, com grande firmeza, durante uma deslocação a Pretória, na África do Sul. "Estamos a falar de novas eleições, é uma opção", disse a chanceler.

Os representantes regionais eleitos do partido de Angela Merkel (CDU) "violaram as convicções fundamentais" do partido democrata-cristão fundado após o período nazi.

Trata-se de "mau dia para a democracia", acrescentou Merkel.

"Tudo deve ser feito agora para deixar claro que aquilo que CDU acredita não pode ser associado à extrema-direita", referiu.

Pela primeira vez na história da Alemanha pós II Guerra Mundial, o líder de um estado regional foi eleito na quarta-feira com o apoio de um partido de extrema-direita, contados os votos da terceira volta eleitoral.