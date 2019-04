Os principais problemas da sociedade espanhola são o desemprego (61,8%), a corrupção e fraude (33,3%) e a política, os políticos e partidos (29,1%), de acordo com os eleitores espanhóis que responderam a um inquérito realizado pelo Centro de Investigação Sociológica de Espanha (CIS na sigla original). E tem sido a conversa sobre o emprego que tem marcado os debates parlamentares espanhóis na semana que antecede as terceiras eleições legislativas em apenas quatro anos em Espanha e onde é ainda muito incerto quem será o vencedor.

Durante o debate da noite desta terça-feira, os candidatos mais à direita juntaram-se para atacar o primeiro-ministro Pedro Sánchez relativamente ao desemprego. Pablo Casado, do PP, acusou o governante de ter deixado a economia espanhola ao nível da grega depois de três resgates. Já Alberto Rivera do Ciudadanos disse que atualmente Espanha é a "campeã europeia do desemprego".

No entanto, como lembra a Reuters, o desemprego em Espanha é atualmente metade do que era em 2013 e que o crescimento da quarta maior economia da zona euro tem crescido, de forma constante, acima média europeia. E apesar de a taxa de desemprego ter diminuído significativamente com o executivo de Mariano Rajoy, a verdade é que continua num percurso descendente desde que o PSOE chegou ao poder.

No entanto, os debates não se cingem aos temas económicos e de crescimento. A independência da Catalunha é um dos principais temas políticos do momento, apesar de apenas 11% dos espanhóis considerar que este é um tema fulcral da atualidade. Também as questões migratórias têm aquecido a política no país vizinho, apesar de apenas 8,9% dos inquiridos considerar esta situação fraturante de momento.

Também as questões do machismo e da condição feminina na sociedade espanhola têm estado em destaque na sociedade espanhola e no debate político. Nos últimos meses, centenas de milhares de cidadãs participaram em marchas contra o machismo e os abusos sexuais cometidos contra mulheres. Daí que todos os partidos se tenham munido de candidatas mulheres em lugares de destaque nestas eleições.

No primeiro debate televisivo destas eleições estavam quatro mulheres em destaque. Irene Montero pelo Podemos, María Jsús Montero pelo PSOE, Cayetana Alvaréz pelo Podemos e Inês Arrimadas pelo Ciudadanos. Esta representatividade pode ser importante nos resultados, já que as sondagens mostram que a grande maioria dos indecisos em Espanha são mulheres e que o seu sentido de voto pode ser importante nas eleições.

No entanto, entre as listas dos partidos não há um único que tenha conseguido atingir a paridade, embora o PSOE tenha estado perto, com 44% dos integrantes da sua lista a serem mulheres. No entanto, os candidatos a primeiro-ministro são todos homens, ficando as mulheres relegadas para o segundo lugar das listas.

O Vox, por sua vez, tem um discurso abertamente anti- "ideologia de género", sendo uma das suas bandeiras de combate político. A especialista em Estudos do Género Belén Zurbano Berenguer afirmou, em entrevista ao jornal Público, que dificilmente um partido com um discurso que não defenda um avanço da posição da mulher na sociedade conseguirá o voto feminino.

As sondagens

As sondagens atuais colocam o PSOE à frente nas intenções de voto e com um aumento no número de deputados. Mesmo assim, o partido está muito longe de conseguir uma maioria, apontando as projeções para os 29% dos votos, seguido do PP com 20% (os dois maiores partidos espanhóis não devem conseguir sequer metade dos votos, com os resultados combinados). Já o Ciudadanos deve conseguir 15% dos votos e o Podemos 13%. Em quinto lugar surge o Vox que nunca conseguiu um lugar no parlamento, mas que deve conseguir eleger 35 deputados, com 10% dos votos.

No entanto, as sondagens mostram também que 40% dos eleitores estão indecisos, o que quer dizer que as sondagens podem bater muito ao lado.

Como se chegou às terceiras eleições em quatro anos?

Espanha enfrenta, este domingo, as suas terceiras eleições legislativas em quatro anos.

Estas eleições foram convocadas pelo primeiro-ministro socialista Pedro Sanchéz, depois de os partidos mais à direita e os independentistas catalães terem chumbado o orçamento para 2019, em fevereiro.

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE)entrou em funções governativas em junho do ano passado depois de apresentar uma moção de não-confiança ao executivo de Mariano Rajoy, do Partido Popular (PP). As suas intenções foram bem-sucedidas, tendo conseguido vencer as legislativas, mas Sánchez apenas conseguiu formar um governo minoritário, com 84 dos 350 deputados do parlamento.

O atual primeiro-ministro espanhol é acusado pelos seus opositores de ter uma abordagem demasiado fraca em questões de grande importância para o país, como a independência catalã.

Nos últimos anos apareceram vários partidos que mudaram completamente a paisagem da política espanhola, entre os quais o Podemos (um partido de extrema-esquerda, que surgiu no rescaldo da austeridade imposta a Espanha), bem como o partido de centro-direita Ciudadanos. Mais recentemente emergiu um partido de extrema-direita, o Vox, que promete destabilizar ainda mais a balança política espanhola.

O Vox teve uma vitória inesperada nas eleições regionais de dezembro passado, na Andaluzia e os politólogos espanhóis acreditam que há uma grande possibilidade de se tornar o primeiro partido de extrema-direita a ocupar mais do que um lugar no parlamento espanhol desde a morte do ditador Francisco Franco, em 1975.

Há então cinco principais partidos a competirem por lugares em Espanha: o Podemos, o Ciudadanos, o PP, o PSOE e o Vox.