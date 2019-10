A mãe que abraçou o bebé até ao fundo do Mediterrâneo

A 7 de outubro, uma embarcação onde seguiam 35 refugiados afundou perto da costa da ilha de Lampedusa, Itália. Apenas 22 pessoas sobreviveram ao naufrágio. Na passada quinta-feira, a Guarda Costeira italiana encontrou os outros 13 corpos de jovens da África subsariana. Entre as vítimas estava uma mulher abraçada ao seu bebé, relata o jornal italiano La Repubblica.

O barco foi encontrado a 60 metros de profundidade por uma equipa de mergulhadores. Rodolfo Raiteri, um dos membros da equipa disse ao jornal que "ver aquele pequeno corpo deitado no fundo ao lado de quem provavelmente era a sua mãe foi um murro no estômago… Eles ficaram juntos e os braços da mulher fazem-nos pensar que ela o abraçou até ao último momento".

A organização não-governamental Open Arms publicou a fotografia no Twitter. "A imagem choca-nos, mas dói mais saber que as dezenas de pessoas que juntamente com esta pessoa se afogaram, podiam continuar vivas. Elas procuravam uma Europa pacífica e ficaram presas no fundo do mar. Malditos sejam os carrascos. Espero que não os deixe dormir".





Golpea la imagen, pero más duele saber que las decenas de vidas que junto a esta persona se hundieron en el fondo, podrían seguir vivas. Buscaban una Europa en paz y les atrapó el fondo del mar.

Malditos sean los verdugos. Ojalá no les deje dormir. #Cadavidacuenta #Lampedusa pic.twitter.com/m4DPOUXBrw — Open Arms (@openarms_fund) October 16, 2019

O capitão da equipa de mergulho explicou ao jornal que ainda não pararam de procurar e resgatar os corpos para "dar dignidade às pessoas". A equipa tem 28 mergulhadores que só podem ficar debaixo de água por cinco minutos.