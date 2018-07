Uma mãe que perdeu os filhos nos incêndios em Mati, na Grécia, escreveu uma carta em que relata a tragédia. Ela perdeu o marido, Grigoris, e os dois filhos, Andrea de 11 anos e Evita de 13. A missiva foi lida pelo jornalista Babis Papapanayiotou num programa de televisão da SKAI TV . Ele é amigo pessoal da família, de acordo com o site do canal."Sei que o Grigoris fez o melhor para os salvar. Se não conseguiu foi a vontade de Deus", escreveu a mãe. Ela refere-se ainda a palavras que lhe terão sido ditas pelo filho, enquanto a mãe tentava alcançar a família em Mati: "'Eu tenho medo, estou muito preocupado, mas vou ser forte, não venhas mãe. Não quero que venhas, está tudo fechado, não o faças'"."Tentei alcançá-los durante quatro horas. Desisti pensando que seria melhor não me colocar em perigo para que pudesse ajudar se fosse necessário", escreveu a mãe, que diz ter perdido tudo.Evita foi encontrada junto a um penhasco de 15 metros. Segundo o site de notícias Ta Nea, terá saltado. O pai e o irmão foram encontrados no topo. Todos partilhavam a paixão pelo ciclismo e há imagens em que se vê Evita de medalha ao peito, depois de uma competição.A mãe termina a carta com um apelo: "Abracem os vossos filhos todos os dias."